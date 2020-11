Zonnepanelen ook effectief in de winter

Denk je dat zonnepanelen alleen werken in de zomer? Dan moet je zeker even verder lezen. Niets is namelijk minder waar. Sterker nog; ze werken soms nog beter in de winter.

Er zijn zelfs mensen die denken dat zonnepanelen in de winter niet op het dak kunnen blijven. Misschien moet je, als je denkt dat het paard van sinterklaas ze kan beschadigen, er een briefje op plakken. Maar zonder gekheid, zonnepanelen kunnen zomer en winter op het dak blijven.

Zonlicht

Zonnepanelen werken namelijk niet op warmte maar op zonlicht. De warmte die vrijkomt door zonlicht, werkt daar dus niet mee. Is het heel erg warm in de zomer, dan zijn je zonnepanelen zelfs minder effectief. De warmte belemmert namelijk de geleiding van het zonlicht waardoor er meer verlies van elektriciteit is. Een koude maar zonnige winter(dag), is dus prima voor het aantal kilowattuur (kWh) dat je opwekt. En zelfs als het bewolkt is, wekken de panelen toch nog energie op. Het enige nadeel aan de winter is dat winterdagen minder lang zijn in de zin van dat het eerder donker is. Door het jaar heen heeft de zomer over het algemeen de meeste zonuren, waardoor de opbrengst in de zomer meestal ook wat hoger is.

Wat is een zonnepaneel?

Een zonnepaneel (of ook fotovoltaïsch paneel afgekort als PV-paneel) heeft fotovoltaïsche cellen die een deel van de fotonen uit het zonlicht omzetten in elektriciteit. Met andere woorden een zonnepaneel is een paneel met cellen die het vermogen hebben om zonlicht om te zetten in elektriciteit. De energie die hiermee opgewekt wordt valt onder de duurzame energie. Dit wil zeggen dat het een manier van energie opwekken is waarover we voor onbeperkte tijd kunnen beschikken en waarbij het leefmilieu en de mogelijkheden voor de toekomstige generaties niet worden benadeeld.

Geen btw op aanschaf en montage

Was deze manier van energieopwekking voorheen alleen bestemd voor de ruimtevaart, kan nu iedereen met een dak er gebruik van maken. En dat is goed nieuws natuurlijk. Nog beter nieuws is dat je bij zonnepanelen de BTW terug kunt vragen. Dat wil zeggen mits je energie terug levert aan het net en de zonnepanelen op jouw dak geplaatst zijn. Dat komt omdat je daardoor gezien wordt als een klein energiebedrijfje en dat betekent dat je voor de belasting dan een ‘ondernemer’ bent die dus de BTW terug kan vorderen. Als jij meer energie opwekt dan je nodig hebt, dan lever je deze meestal terug aan het energienet en verkoop je in principe dus energie. Daarmee hoef je als energie maker geen btw te betalen op de aanschaf en montage van zonnepanelen.

Uiteraard zijn er wel uitzonderingen en regeltjes aan verbonden. Zo mag je geen btw terugvragen als je dit al eerder hebt gedaan of de KOR van toepassing is. En ook als je ondernemer bent of dat binnen drie jaar wil worden, is teruggave niet mogelijk. Net als bij facturen van 2.500,- euro of hoger. Maar het via je partner regelen, mag dan weer wel.