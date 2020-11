Amsterdam steekt extra geld in herstel economie

Amsterdam trekt nog eens 28 miljoen euro uit voor het herstel van de economie, die zwaar is getroffen door de coronacrisis. Het extra geld is bedoeld om via een imagocampagne een ander soort toerisme op gang te brengen. Zo wil de stad meer zakelijke reizigers en congresgangers trekken en daarnaast ‘op kwaliteit gerichte’ toeristen, die liever komen voor de musea dan om te feesten.

Ook worden ondernemers in het midden- en kleinbedrijf geholpen om hun werkzaamheden in versneld tempo te digitaliseren en wordt gekeken of er meer lab- en onderzoeksruimte kan komen voor de gezondheids- en technologiesector, waar de stad al een tijdje stevig op inzet.

Het extra geld komt bovenop steunbedragen die Amsterdam eerder aankondigde: 40 miljoen euro voor de regionale ontwikkelmaatschappij (voorheen Invest MRA), 14 miljoen voor lastenverlichting voor ondernemers en 78 miljoen voor zes duurzame banenmotoren.

De extra uitgave van 28 miljoen euro wordt als volgt bekostigd: 10 miljoen wordt eenmalig extra beschikbaar gesteld, 11 miljoen komt uit bestaande middelen en 7 miljoen euro komt volgend jaar extra beschikbaar vanuit Europese subsidies.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA, een samenwerking van 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam) wordt relatief hard getroffen door de coronacrisis. In heel Nederland krimpt de economie met 5 procent, terwijl voor de MRA een krimp van 6 tot 7 procent wordt verwacht. Dat komt door de grote impact van de coronacrisis op Schiphol, horeca, cultuur, toerisme, sport en recreatie: sectoren met een sterke vertegenwoordiging in de Metropoolregio.