Bestuur FVD overweegt Baudet te royeren als lid van de partij

Het partijbestuur van Forum voor Democratie overweegt Thierry Baudet te royeren als lid van de partij. Het bestuur vindt de situatie die de afgelopen dagen is ontstaan, onacceptabel. Drie van de vijf bestuursleden hebben dit woensdag na overleg in een verklaring naar buiten gebracht.

“De partij kan door de hele gang van zaken niet functioneren zoals dat hoort. Bovendien wordt de partij hierdoor in ernstig diskrediet gebracht. Dat is volstrekt onacceptabel. Dientengevolge overwegen wij momenteel een royementsbesluit.”

De bestuursleden beklagen zich erover dat Baudet niet ingaat op hun verzoeken om de kwestie te bespreken en de discussie niet via de media te voeren. Maar Baudet laat juist via de media van zich horen en gebruikt ook de socialmediakanalen van de partij en Twitter om zijn standpunten te verspreiden.

De bestuursleden schrijven dat er “bovendien een nieuwsbrief is verstuurd aan alle leden. Wij hadden hier geen weet van. Wij hebben sinds vanmiddag geen toegang meer tot en controle over diverse (social)mediakanalen en ICT-systemen van de partij. En dus niet de mogelijkheid om via die kanalen te communiceren”. Het bestuur heeft hem gevraagd “om de toegang tot de socialmedia-accounts terug te geven. En om niet namens FVD te communiceren. En dat pas te doen na overleg. Dit gebeurt nu niet”.

Baudet zegt in een reactie dat het bestuur hem een “ultimatum heeft gegeven”. “Ik mag geen toegang meer hebben tot de socialmedia-accounts van Forum voor Democratie. Hij noemt de gang van zaken “heel verdrietig”.

Zijn voorstel voor een lijsttrekkersverkiezing vindt Baudet “een redelijk verzoek”. Hij vindt dat “de ziel” van de partij eraan gaat. “Laten we nu kijken wat de leden willen. In plaats daarvan worden de spelregels steeds opgerekt, en gaan we nu richting een beoogd royement. Zijn deze mensen helemaal gek geworden? Ik heb Forum voor Democratie opgericht.”