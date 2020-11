De Jonge: heb niet willen vooruitlopen op hardere corona-aanpak

Zorgminister Hugo de Jonge heeft “geenszins” vooruit willen lopen op extra maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, toen hij dinsdag na het vragenuur in de Tweede Kamer de pers te woord stond. Hij heeft slechts “de epidemiologische situatie geduid”, schrijft hij aan de Kamer.

De oppositie viel dinsdag over de opmerkingen die De Jonge maakte tegenover journalisten. Hij zei dat het aantal coronabesmettingen niet de goede kant opgaat, en dat in plaats van de gehoopte versoepeling van de contactbeperkingen richting de feestdagen, er mogelijk juist een aanscherping nodig is.

PVV-leider Geert WIlders, die De Jonge hoorde spreken, vindt dat de minister die boodschap eerst met de Tweede Kamer had moeten delen. “Ik kan er niet tegen als bewindslieden de pers te woord staan, en wij het hier niet weten en er niet over kunnen debatteren”, zei hij.

Wilders kreeg bijval van veel andere oppositiepartijen. SP-Kamerlid Frank Futselaar noemde het “een structureel probleem en een oorzaak van grote ergernis” dat de pers zaken eerder hoort dan de Kamer. Maar de PVV-voorman kreeg onvoldoende steun voor zijn verzoek om er volgende week een debat over te voeren.