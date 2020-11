Directeur Greenpeace op PvdA-lijst voor Tweede Kamer

Directeur Joris Thijssen van Greenpeace stapt over naar de politiek. Hij staat op plek zeven op de kandidatenlijst van de PvdA voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, meldden ingewijden na berichtgeving van NRC Handelsblad. Er staan vier nieuwkomers in de top tien.

De hoogste nieuwkomer op 6 is Kati Piri. Zij zit nu nog in het Europees Parlement en houdt zich daar onder meer bezig met buitenlandse zaken en mensenrechten. Ook schreef ze rapporten over Turkije en is ze vicevoorzitter van de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement.

Na lijsttrekker Lodewijk Asscher staat op plek twee opnieuw Khadija Arib, de voorzitter van de Tweede Kamer. Zij wil graag in die functie door, maar dat is nog lang niet zeker. Daarna volgen drie zittende Kamerleden, te weten Lilianne Ploumen, Henk Nijboer en Attje Kuiken.

De derde nieuwkomer staat op acht. Het is Barbara Kathmann die nu nog wethouder in Rotterdam is. Daarna volgt Gijs van Dijk, die al in de Kamer zit. Op de tiende plek staat de vierde nieuwkomer. Het is het Friese raadslid Habtamu de Hoop. Hij presenteerde eerder het tv-programma Het Klokhuis.

De partij telt nu negen Kamerleden. De PvdA verloor bij de vorige verkiezingen in 2017 dramatisch. Ze leverde toen 29 zetels in.