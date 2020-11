Dit zijn de marketing ontwikkelingen voor 2021

In deze tijd van aanhoudende coronamaatregelen en zoveel mogelijk thuisblijven, bevinden we ons meer dan ooit online. Nu we minder de deur uitgaan zoeken we onze heil op het internet, waar we niet alleen op zoek zijn naar diensten en producten, maar ook naar verbinding. Voor veel ondernemers hebben de maatregelen grote gevolgen, maar zoals dat gaat met een crisis: het kan ook kansen bieden, bijvoorbeeld op het gebied van (online) marketing. Wat zijn de trends en ontwikkelingen voor 2021?

Positionering tijdens en na coronacrisis

Deze tijd vraagt om nieuwe content en strategieën waardoor je je als zelfstandig ondernemer en bedrijf kan onderscheiden. De concurrentie is groter dan ooit, hoe ga je hiermee om? Hoe positioneer je jezelf en je bedrijf tijdens deze crisis en straks na de coronacrisis? De wereld ziet er blijvend anders uit en daar moeten marketeers en content makers rekening mee houden.

Allereerst is daar de vraag om meer transparantie en betrouwbaarheid van gegevens. Het verwijzen naar betrouwbare bronnen wordt post-corona steeds belangrijker. Met de toename in fake news is betrouwbare, heldere en consistente communicatie voor consumenten een groot goed. Zorg daarom voor een helder merkbeeld en merkwaardepatroon en bouw dit verder consistent uit in al je communicatie. Doe ook wat je zegt en kom beloftes na. Hiermee versterk je de relatie met (potentiële) klanten.

Gebruik je logo

Je eigen medewerkers zijn het belangrijkste uithangbord van je bedrijf. Dit geldt ook voor zelfstandig ondernemers. Als het met jou goed gaat, gaat het met je onderneming ook goed. Het ziet ernaar uit dat medewerkers ook na de crisis nog thuis zullen blijven werken.

Video content

Video content is en blijft belangrijk. Naast geschreven content is het creëren van video en andere visuele elementen ook in het nieuwe jaar een wezenlijk onderdeel van de marketing. Hier vallen YouTube en TikTok onder, maar ook afbeeldingen via Instagram en Google Image Search. Zeker nu is dynamische content goed vindbaar, met name als jongeren je doelgroep zijn en het zinvol is voor je bedrijf. Te denken valt aan live video’s op Facebook en/ of LinkedIn waarin je je expertise toont. Ook het geven van webinars zijn populair of personaliseerde video’s (ook in mails) via Loom of Vimeo.

Podcasts en livestreams: we kunnen er geen genoeg van krijgen. Consumenten moesten er even aan wennen, maar inmiddels zijn beide media razend populair. Het luisteren van een podcast vergt voor de meeste mensen minder inspanning dan het lezen van een artikel. Daarbij kan je luisteren in de auto of als je de was ophangt. Als merk kan je je met een podcast onderscheiden; dit geldt ook als je een live stream doet. Je kan jezelf ook uitnodigen als gast bij een podcast.

Google

Marketing wordt steeds meer geautomatiseerd en dit zal ook in 2021 het geval zijn. Het belang van automation en algoritmes is groot bij de grote zoekmachines als Google en Bing. In 2021 zal Google zijn ‘Page Experience Update’ uitrollen. Voor alle SEO specialisten is dit een periode waar naar uitgekeken wordt, want deze update gaat voor iedere website op het internet impact hebben. Wat het in ieder geval betekent is dat de ervaring van gebruikers op websites extra gaat meewegen. Een slechte gebruikerservaring kan dus extra gevolgen hebben voor je organische ranking.