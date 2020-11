Jeugdjournaal en Anton Geesink staan op nieuwe verzamelmunten

Het Jeugdjournaal en judoka Anton Geesink komen op de verzamelmunten van 2021 die het ministerie van Financiën uitgeeft. Nederlanders konden afgelopen zomer onderwerpen insturen en staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief koos uiteindelijk voor deze twee thema’s.

Het ministerie brengt jaarlijks verzamelmunten uit die door iedereen gekocht kunnen worden voor 5 euro per stuk. Dit jaar was een van de thema’s bijvoorbeeld ’75 jaar bevrijding’.

Het NOS Jeugdjournaal werd gekozen omdat het veertig jaar bestaat. Het is volgens het ministerie “een instituut is dat door de jaren heen steeds met de tijd is meegegaan om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen. Generaties kinderen, maar ook volwassenen, zijn door het NOS Jeugdjournaal in begrijpelijke taal op de hoogte gebracht van het nieuws van over de hele wereld.”

Er is jaarlijks ook een munt met een sporticoon. Geesink werd in 1961 de eerste niet-Japanse judoka die wereldkampioen werd. In 1964 won hij goud op de Olympische Spelen in het Japanse Tokio. Judo was in dat jaar voor het eerst een Olympische sport. De Olympische Spelen worden volgend jaar weer in Tokio gehouden, daarom is gekozen voor de beeltenis van Geesink. Eigenlijk zouden de spelen dit jaar worden gehouden, maar die zijn uitgesteld vanwege het coronavirus.