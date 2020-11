Kamercommissie hoort Snel en Van Ark over toeslagenaffaire

Oud-staatssecretarissen Menno Snel (Financiën) en Tamara van Ark (Sociale Zaken) moeten woensdag onder ede verklaren over hun rol in de kinderopvangtoeslagaffaire. Een speciale ondervragingscommissie van Kamerleden probeert te reconstrueren wie wist van wat er zich bij de Belastingdienst afspeelde waardoor tal van ouders financieel in de knel kwamen.

Eerder deze week werden de voorgangers van Snel, Frans Weekers en Eric Wiebes al gehoord, net als oud-minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher. Dat werd een marathonzitting die de hele dag in beslag nam en waarin de commissieleden uiterst fel waren op de (oud-)bewindspersonen. Donderdag worden ook nog minister van Financiën Wopke Hoekstra en premier Mark Rutte gehoord.

De commissie wil naar verwachting van Snel horen of hij niet al veel eerder afwist van foute zaken bij de fiscus dan hij de Kamer voorhield, bijvoorbeeld over het gebruik van tweede nationaliteiten van burgers. Nog steeds komen stukken naar boven over het toeslagenschandaal. Snel trad een jaar geleden af omdat de Tweede Kamer geen vertrouwen meer had in zijn afhandeling van de affaire.

Snel en Van Ark zullen zich moeten verantwoorden over hun rol in de gestrande poging tot vroege compensatie van gedupeerde ouders. Vorige week kwamen ambtenaren van zowel Financiën (waar de Belastingdienst onder valt) als Sociale Zaken aan het woord. Zij legden uit dat er wel een plan was gemaakt om de eerste groep ouders te compenseren, maar dat dit uiteindelijk op te veel bezwaren stuitte. Deze ouders werden uiteindelijk pas veel later tegemoetgekomen.