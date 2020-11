Meer dan 200 gemeenten in actie tegen geweld tegen vrouwen

De Amsterdamtoren, de Philharmonie van Haarlem, de Sassenpoort in Zwolle, het Abdijplein in Middelburg en vele bruggen, molens, stadhuizen en provinciehuizen staan vanaf 25 november in oranje licht. Met meer dan 200 oranje objecten in meer dan 200 gemeenten en 8 provincies zegt Nederland vanaf 25 november keihard nee tegen geweld tegen vrouwen tijdens de Orange the World campagne 2020.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45 procent van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt af op deze dag en zal eindigen op 10 december. Dit zijn de ’16 Days of Action’ tegen geweld tegen vrouwen. In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao.

Thema 2020: laagdrempelig melden van geweld

Het thema van de Orange the World campagne in Nederland dit jaar is “Iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd”. Momenteel meldt slechts 10% van de vrouwen die met geweld te maken krijgt dit bij een instantie. Voor dit gebeurt, hebben vaak al vele geweldsincidenten plaatsgevonden. Informatievoorziening over geweld melden in Nederland is te versnipperd en onduidelijk. Laagdrempelig melden is extra belangrijk geworden in deze tijden van coronacrisis, nu berichten van een toename van geweld achter de voordeur en cybergeweld binnenstromen vanuit de hele wereld. Marije Cornelissen, directeur van UN Women Nederland: “Daarom staat voor ons deze campagne het melden van geweld centraal. Dat doen we via een petitie waarin we de regering oproepen laagdrempelig melden mogelijk te maken, voor iedere vrouw en iedere soort geweld en via de website geweldtegenvrouwenmelden.nl.” Op deze website vind je uitleg en informatie over de verschillende vormen van geweld tegen vrouwen en welke meldpunten daarvoor beschikbaar zijn.

Iedereen kan helpen

Marije Cornelissen: “Niet alleen de regering moet in actie komen. Iedere vrouw, man, bedrijf, winkel, kapper, bloemist, wijkorganisatie of wat voor organisatie dan ook kan helpen. Door informatie te verspreiden over meldmogelijkheden, op alle plekken waar vrouwen komen. Op de site staan daarom ook posters die je kunt downloaden als jij, je bedrijf of organisatie ook informatie en hulp wil bieden aan vrouwen die zich in een geweldsituatie bevinden.”

Startmoment in Arnhem

De campagne wordt op 25 november landelijk afgetrapt met een live webinar vanuit Arnhem. Te zien zal zijn hoe het stadhuis van Arnhem oranje kleurt. Met bijdragen van de burgemeester van Arnhem en de ministers Kaag en Van Engelshoven. Onder leiding van UN Women Voorzitter Marit Maij vindt er een gesprek plaats over de achtergronden van de Orange the World campagne, de rol van mannen, geweld tegen vrouwen in de openbare ruimte en het belang van melden. Het webinar is live te volgen via: https://vimeo.com/481632009 en start om 18.30 uur.

Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander object door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Internationaal kleurden eerder bijvoorbeeld Times Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen. Er doen inmiddels jaarlijks meer dan 100 landen mee aan Orange the World.

Achtergrondinformatie

Een kaart van Nederland met de volledige lijst van deelnemende gemeenten en provincies is te vinden op deze website. Ook zijn daar de activiteiten van maatschappelijke organisaties rond the Orange the World campagne opgenomen. UN Women Nederland is de Nederlandse tak van UN Women, de organisatie van de Verenigde Naties voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. UN Women Nederland vraagt aandacht en werft fondsen voor het werk van UN Women wereldwijd. Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao zijn clubs van actieve en ambitieuze vrouwen, die werken aan de verbetering van de positie en status van vrouwen over de hele wereld.