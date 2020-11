Onderzoeksraad presenteert rapport over instorten dak AZ-stadion

Hoe kon het gebeuren dat het dak van het stadion van voetbalclub AZ in Alkmaar vorig jaar gedeeltelijk instortte? Dat maakt de Onderzoeksraad voor Veiligheid woensdag bekend. Toen delen van het stadiondak naar beneden kwamen, was niemand aanwezig in het stadion.

Kort na het incident concludeerden de onderzoekers al dat de lasverbindingen in het dak waren bezweken. Op andere delen vonden ze breuken en verdachte plekken, waardoor het risico bestond dat die dakdelen ook nog naar beneden zouden komen. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV concludeerde afgelopen voorjaar dat het dak vlak na de opening van het stadion in 2006 al was verzwakt door een storm. “Het was wachten totdat het dak van het stadion van AZ zou instorten”, aldus de ingenieurs.

Vanwege het instorten van een deel van het dak moest de hele constructie worden weggehaald. Het dakloze AZ speelde zijn thuiswedstrijden daarom tijdelijk in Den Haag. AZ is inmiddels bezig met de herbouw van het dak, afgelopen juli ging de eerste paal voor het nieuwe dak de grond in. Het is nog niet duidelijk wanneer de AZ-supporters weer onder een dak kunnen zitten wanneer ze weer wedstrijden mogen bijwonen. Het nieuwe dak kost de Alkmaarse club vermoedelijk ruim 20 miljoen euro.