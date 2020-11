Politie neemt meer illegaal vuurwerk in beslag dan jaar geleden

De politie heeft dit jaar tot en met week 46 (tot en met 15 november) al 34.912 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat is zo’n 10.000 kilo meer dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Het Openbaar Ministerie (OM) publiceert wekelijks hoeveel verboden vuurwerk de politie heeft gevonden.

In week 46 zelf werd vorig jaar 3650 kilo gevorderd, tegenover 6405 kilo dit jaar. De stijging is volgens het OM te verklaren doordat er dit jaar meer onderzoek wordt gedaan naar illegaal vuurwerk. “De opsporingscapaciteit bij de politie is groter dan in 2019”, aldus een woordvoerster. Het in beslag nemen van verboden vuurwerk heeft een hogere prioriteit, zo verklaart ze. “We willen dat illegaal vuurwerk helemaal uit Nederland verdwijnt.”

Of de coronacrisis en het vuurwerkverbod ook iets te maken hebben met de stijging van de hoeveelheid opgespoord illegaal vuurwerk, is volgens het OM niet duidelijk.