Rechtbank beslist over onderzoekswensen en vervolg proces MH17

De rechtbank beslist woensdag of het monsterproces rond het neerhalen van vlucht MH17 vanaf 1 februari inhoudelijk kan plaatsvinden, of dat er eerst nog extra onderzoek nodig is. Afgelopen maart begon het strafproces met meerdere voorbereidende zittingen. Voor de omvangrijke zaak zijn inmiddels al zittingsblokken tot diep in 2021 gereserveerd in het Justitieel Complex op Schiphol.

De advocaten van Oleg Poelatov, de enige van de vier verdachten die zich door advocaten laat vertegenwoordigen, hebben om een flinke lijst met aanvullende onderzoeken gevraagd. Zo willen ze onder meer nog vele getuigen horen en is er volgens hen veel te snel aangenomen dat een BUK-raket afkomstig uit Rusland het vliegtuig heeft neergehaald. Volgens de advocaten moet er meer oog zijn voor andere scenario’s. In Oost-Oekraïne was een conflict gaande tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen.

Tijdens de laatste zitting, eerder deze maand, waren er de nodige incidenten. Advocaat Boudewijn van Eijck van Poelatov haalde hard uit naar het Openbaar Ministerie, dat volgens hem “onnodig grievend” was in het taalgebruik richting de verdediging. Het OM had in niet mis te verstane woorden laten weten geen heil te zien in de onderzoekswensen van de verdediging. Ook was er tijdens een van de pauzes een confrontatie tussen zijn collega Sabine ten Doesschate en een nabestaande op het toilet, waarbij ze op een vervelende manier was aangesproken.

De Rus Poelatov ontkent iedere betrokkenheid bij de ramp. De andere drie verdachten – Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko – hebben niets laten horen.

Bij de ramp met het toestel van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 kwamen alle inzittenden, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, om het leven.