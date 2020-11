Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt verder af

Het aantaI coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw gedaald. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1781 coronapatiënten. Dat zijn er 58 minder dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensivecareafdelingen liggen nu 524 coronapatiënten, een daling van 5 ten opzichte van woensdag. De meeste mensen met Covid-19 liggen op een verpleegafdeling, in totaal gaat het om 1257 patiënten. Dat zijn er 53 minder dan woensdag.

De afgelopen 24 uur zijn 10 patiënten verplaatst tussen de regio’s, van wie er 4 op de ic liggen. Ziekenhuizen in de grote steden in de Randstad hebben het nog altijd het drukst met de behandeling van coronapatiënten. Ook in Brabant, Midden-Nederland en Twente is de belasting van de zorg nog hoog.