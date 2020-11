Baudet stelt splitsing van Forum voor Democratie voor

Thierry Baudet stelt een splitsing van Forum voor Democratie voor tussen hem en het bestuur waarmee hij in onmin is geraakt. Ze moeten dan de financiën en andere goederen gaan verdelen. Wel vindt Baudet dat hij recht heeft op de partijnaam.

Er moet een “boedelscheiding” komen, zei Baudet in Goedemorgen Nederland van WNL. “We komen er niet meer uit.” De leden zouden dan zelf kunnen kiezen achter wie ze zich scharen. Het plan moet een “vechtscheiding” voorkomen.

Baudet meent wel dat hij recht heeft op de naam Forum voor Democratie. “Ik ben dit begonnen.” Hij zou het “heel merkwaardig” vinden als de anderen de partijnaam zouden mogen houden. “Ik wil dat dit zo snel mogelijk stopt.”

Afgelopen weekend brak er een crisis uit in de partij nadat er opnieuw melding was gekomen van antisemitische en racistische appgroepen bij jongerenbeweging JFVD. Een deel van de partijtop wilde een harde sanering van die club, maar Baudet wilde een onderzoek afwachten.

Daarna escaleerde de zaak. Maandagavond verklaarde Baudet op te stappen als lijsttrekker, maar twee dagen later kwam hij daar op terug. Volgens hem omdat andere bestuurders hem met “pek en veren” uit de partij willen zetten.

Woensdag werd het slot op de deur van het partijkantoor in Amsterdam vervangen. Daardoor kon Baudet niet meer naar binnen. Intussen heeft hij wel de ICT-systemen en socialmediakanalen van de partij in handen. Het bestuur wil daar weer toegang toe en gaat daarom aangifte doen tegen Baudet.

Een flink deel van de top heeft zich afgekeerd van de oprichter van Forum. Eerste Kamerlid en nummer drie op de kandidatenlijst voor de verkiezingen, Nicki Pouw-Verweij, schrijft in een brandbrief dat Baudet is geradicaliseerd.

Volgens Pouw-Verweij viel Baudet tijdens een etentje op vrijdag onder meer uit naar Joost Eerdmans en zei hij dat corona in de wereld was gebracht door George Soros. Eerdmans laat het ANP weten de inhoud van de brief te onderschrijven. Baudet zegt “een totaal andere herinnering” aan de avond te hebben.