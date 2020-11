Coronamaatregelen: dat wordt vakantie in eigen land met kerst

Het coronavirus zal deze winter ons land niet verlaten, en ook niet onze favoriete vakantiebestemmingen. Of er wel of niet een vaccin komt en hoe de feestdagen en de vakantie gaan verlopen, we weten het niet. Wat we wel weten, is dat de overheid sinds 4 november reizen naar het buitenland tot in ieder geval half januari 2021 afraadt. Wil je toch een vakantie boeken, in Nederland of het buitenland, waar moet je dan opletten?

Reisadvies vanuit de overheid

Als je van plan bent om naar het buitenland te gaan of alvast vakantieplannen wil maken voor het voorjaar, geeft de overheid hierover een reisadvies voor ieder land. Kijk dus eerst of het land waar je naartoe wilt reizen, veilig is. Verder is het belangrijk om te checken wat je annuleringsverzekering en reisverzekering vergoedt. Als je in coronatijd een vakantie boekt, neem je zelf een risico. Als je bijvoorbeeld naar een land reist met een oranje of rood reisadvies, ben je meestal niet verzekerd. Neem contact op met je verzekeraar in welke gevallen je wel of niet verzekerd bent.

Jaartje zonder wintersport

Zoals het er nu uitziet, moeten wintersportliefhebbers de wintersport een jaartje overslaan. Veel mensen houden de moed erin en inmiddels zijn de eerste nieuwe seizoensopeningen bekendgemaakt. Toch is de kans groot dat je ski’s deze winter op de zolder blijven staan en dat we onze plaatjes en verwachtingen van de kerstvakantie moeten loslaten. Gelukkig zijn er ook nog andere mogelijkheden, zoals een vakantie thuis of ergens ander in eigen land. Dat is dan naar alle waarschijnlijkheid zonder sneeuw, maar dat mag de pret niet drukken. Caravans en vouwwagens zijn nog steeds populair en dat zal nog wel even zo blijven. Met een vouwwagen met vakantie gaan, zorgt ervoor dat je vrij bent om te gaan en staan waar je wil, of eigenlijk waar het kan, en je toch een vakantiegevoel hebt. Ook voor de voorjaarsvakantie is een vouwwagen een betrouwbare optie.

Regelgeving vakantiebestemming

Als je plannen aan het maken bent voor de voorjaarsvakantie is het goed om je te realiseren dat het dagelijkse leven in andere landen nog steeds anders is dan je gewend bent. Zo geldt in veel landen dat je in openbare ruimtes een mondkapje moet dragen of zijn bepaalde voorzieningen gesloten. Soms geldt er een avondklok en moet je ook op straat een mondkapje dragen. Elke vakantiebestemming heeft dus haar eigen regelgeving. Daarbij kan de regelgeving ook weer snel veranderen. Een land kan plotseling een lockdown invoeren of een oranje reisadvies krijgen vanuit de Nederlandse overheid. Houd ook rekening met quarantaine, zowel in het land zelf als bij terugkomst.

Thuisvakantie

Kan je het toch niet laten om nu al iets te boeken voor volgend jaar? Boek dan een reis met soepele annuleringsvoorwaarden, zodat je in ieder geval je geld terugkrijgt als je plotseling je vakantie moet annuleren of afbreken. Wellicht dat we het wat dichter bij huis moeten zoeken, nu en de komende maanden, zoals we dat al sinds maart doen. Het is even niet anders. Zoals het er nu uitziet, wordt het deze kerst een thuisvakantie, een vakantiehuis huren in Nederland of een vouwwagen aanschaffen voor als het straks weer iets warmer weer is.