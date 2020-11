Ernst Kuipers praat alleen nog op maandag het land bij

Nu de ergste coronadrukte in de ziekenhuizen achter de rug is, worden ook de persmomenten van Ernst Kuipers teruggeschroefd. De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) praat voortaan alleen op maandag nog de pers en het land bij over de stand van zaken in de ziekenhuizen. Het persmoment op donderdag komt te vervallen.

Kuipers is de vaste woordvoerder over de behandeling van coronapatiƫnten op de verpleegafdelingen en intensive cares, en over de gevolgen voor de reguliere zorg. In september, toen het aantal coronabesmettingen sterk steeg en de ziekenhuizen het steeds drukker kregen, werden zijn persconferenties hervat. Die waren elke maandag en donderdag in het Erasmus Medisch Centrum, het Rotterdamse ziekenhuis waar Kuipers bestuursvoorzitter is.

De bijpraatsessies waren opgezet in het voorjaar, bij de eerste golf van de corona-uitbraak.