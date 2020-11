Half miljoenste Nederlander positief getest op coronavirus

Het aantal Nederlanders met het coronavirus stijgt tot meer dan een half miljoen. Het aantal positieve tests komt donderdag boven die grens uit, net geen negen maanden na de eerste vastgestelde besmetting.

De teller stond woensdag op bijna 499.000 gevallen. Gemiddeld komen er ruim 5000 positieve tests per etmaal bij.

De 100.000e besmetting werd gemeld op 23 september, dag 210 van de uitbraak. Drie weken en een dag later was dat al verdubbeld. Op 15 oktober, dag 232 van de uitbraak, kwam het aantal bevestigde gevallen boven de 200.000 uit. Elf dagen later werd de grens van 300.000 gevallen gepasseerd en twaalf dagen daarna werd de 400.000e positieve test verwerkt.

Inmiddels gaat de stijging iets rustiger. Donderdag is dag 274 van de uitbraak. Het heeft negentien dagen geduurd voor er weer 100.000 gevallen bij kwamen.

Amsterdam heeft veruit de meeste besmettingen van Nederland. In de hoofdstad zijn 38.345 inwoners positief getest. Rotterdam telt 32.962 bevestigde gevallen, Den Haag 21.544 en Utrecht 13.460.

Van meer dan 9100 mensen is zeker dat ze door het coronavirus zijn overleden. Rotterdam telt 580 sterfgevallen, Amsterdam 412, Den Haag 368 en Tilburg 202. In de loop van december overlijdt waarschijnlijk de 10.000e Nederlander aan een coronabesmetting.