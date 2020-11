Perikelen FVD verdelen Statenleden in provincies

De perikelen binnen Forum voor Democratie (FVD) werken door in de provincies. Een deel van de partijtop wil de jongerenafdeling saneren vanwege antisemitische uitlatingen en overweegt Baudet, die een onderzoek daarnaar wil afwachten, te royeren als partijlid. Onder de Statenleden zijn de meningen verdeeld.

In Noord- en Zuid-Holland bijvoorbeeld, waar FVD respectievelijk acht en negen zetels heeft. Een verklaring aan het partijbestuur, die NH Nieuws heeft gepubliceerd, waarin Noord-Hollandse Statenleden maatregelen eisen tegen de jongerenafdeling is niet door alle leden ondertekend. Ralf Dekker en Joyce Vastenhouw lieten op Twitter weten achter Baudet te staan. Ook de naam van fractievoorzitter Johan Dessing ontbreekt onder de verklaring. Annabel Nanninga, oud-Statenlid in Noord-Holland en gemeenteraadslid in Amsterdam, riep Baudet eerder op te vertrekken. Kevin Kreuger, raadslid in Amsterdam, staat achter die oproep.

De Zuid-Hollandse fractievoorzitter Matthijs Sandmann roept Baudet op deze ‘rollercoaster’ te stoppen. “Volg de statuten. Het gekozen bestuur bepaalt hoe wij tot een lijst komen om aan de Algemene Vergadering voor te leggen, niet alleen jij. Stop dit circus, accepteer royement”. Zijn fractiegenoot Gideon van Meijeren twittert juist: “Full support! TeamThierry”.

Maarten Goudzwaard, fractievoorzitter FVD Frysl├ón (zes zetels), schaarde zich eveneens op Twitter achter Nanninga. “Deze denkbeelden horen niet thuis bij FVD. JFVD moet gesaneerd worden”. In Drenthe en Groningen (zes en vijf zetels) zijn lovende woorden te vinden voor wat Baudet heeft bereikt. “@thierrybaudet heeft iets neergezet in de Nederlandse politiek dat nooit is vertoond. Hij spreekt niet in de waan van de dag zoals de rest maar kijkt naar de toekomst van ons land. Waar willen we naartoe, wie willen we zijn, wat willen we bereiken? Het was grandioos.”

In Overijssel (vijf zetels) willen fractievoorzitter Johan Almekinders en drie collega’s dat Baudet meteen zijn mond houdt en vertrekt.” Een heel groot denker maar een mislukking als bestuurder”. “Aan deze show dient een onmiddellijk einde te komen.”

FVD Utrecht (zes leden) staat achter het partijbestuur, in Flevoland (zes zetels) meldde fractievoorzitter Gert-Jan Ransijn: “Partijoprichter Thierry Baudet moet accepteren dat hij geroyeerd is als lid van Forum voor Democratie en stoppen met zijn kleuteract”. Hij vindt het de partij “onwaardig” dat Baudet de toegang tot accounts van sociale media “gijzelt”.

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2019 werd FVD de grootste. Sinds dit weekend is de partij in crisis nadat er opnieuw meldingen kwamen van antisemitische en racistische appgroepen bij jongerenbeweging JFVD.