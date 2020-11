Waarde van cryptovaluta explosief gestegen: is dit een goed moment om erin te stappen?

De waarde van cryptogeld is de afgelopen tijd explosief gestegen. De bitcoin is dichtbij zijn hoogste stand ooit. Ook andere cryptomunten, zoals ethereum en ripple stijgen snel in waarde. Het lijkt dan ook aantrekkelijk om nu vanachter je laptop maar eens mee te gaan doen, maar enige voorzichtigheid is geboden. Wat moet je weten over cryptomunten, voordat je al je geld erin stopt?

De waarde van cryptovaluta

Is cryptogeld echt geld? De meningen zijn nog verdeeld. Er zijn verschillende crypto’s in omloop, en ze werken niet allemaal hetzelfde. Bitcoin was de eerste die het voor elkaar kreeg een serieus alternatief, elektronisch betaalmiddel in de markt te zetten. Het is nog altijd de meest bekende, maar inmiddels zijn er veel meer. Een aantal daarvan zijn heel betrouwbaar, en een aantal helemaal niet. Let dus op in welke cryptomunt je investeert.

Fluctuerende waarden

Beleggingen die sterk in waarde kunnen stijgen, kunnen ook sterk dalen. De bitcoin was op 24 november even 19.000 dollar waard. Dat was in 2017 ook al zo, maar in 2019 zeker niet. In het afgelopen jaar is de waarde met 160 procent gestegen – waarvan 40 procent in november. Andere cryptovaluta fluctueren net zo. Een aantal alternatieve munten (altcoins) stegen ook ontzettend hard de afgelopen tijd.

De koersen

De ripple-koers ging 25 procent omhoog en de ethereum-koers stond ineens 11,5 procent in de plus. Je begrijpt: als een munt in een paar dagen tijd 25 procent meer waard kan worden, kan andersom hetzelfde gebeuren. Investeren in een cryptomunt is nooit zonder risico. Als je er echt wat mee wil verdienen, is het dus zaak om er bovenop te zitten.

Betrouwbaar handelen

Er zijn behoorlijk wat organisaties te vinden die crypto’s verhandelen en klantportefeuilles beheren. Maar het lijstje van DNB is een stuk overzichtelijker: er zijn op dit moment dertien aanbieders die voldoen aan de strenge eisen van de Nederlandse Bank. Ook als je met een betrouwbare aanbieder in zee gaat, kan het zeker geen kwaad je even te verdiepen in de techniek. De techniek is belangrijk omdat je niet wil investeren in een crypto waar geen veilig systeem achter zit. In het verleden zijn daardoor enorme bedragen aan bitcoins en andere cryptomunten gestolen.

Blockchains en ander leuk jargon

Om te begrijpen hoe het zit met blockchains, public keys, private keys en mining, moet je wel even rustig gaan zitten. Er wordt waanzinnig veel jargon gebruikt. Maar de korte samenvatting: crypto’s zijn geen tastbare munten. Ze bestaan alleen digitaal. Er wordt cryptografie (versleuteling) toegepast om de data over de elektronische valuta uit te wisselen. Er is geen centrale organisatie die deze administratie beheert; het is een gedecentraliseerd systeem van gebruikers.

Stabiliteit

Er is geen enkele zekerheid over wat de koersen gaan doen, maar experts denken dat de bitcoin-hype nog wel even aanhoudt. Als ook grote jongens zoals PayPal nu cryptovaluta accepteren, geeft dat in ieder geval wel wat vertrouwen in de munten. Dat neemt niet weg dat je er een beetje lol in moet hebben om je in de technische kanten te verdiepen.

Masayoshi Son, de baas van een grote Japanse tech-investeerder, stak 200 miljoen dollar in bitcoin. Hij verkocht zijn portefeuille vervolgens met verlies, omdat hij – zo verklaarde hij zelf – niets van bitcoin begreep, en omdat het regelmatig checken van de koers hem teveel afleidde.

Enig risico op obsessief gedrag bestaat dus zeker bij het beleggen in dit soort producten. Maar dat is misschien alleen maar een pluspunt als je je thuis nu helemaal suf verveelt.