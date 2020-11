Weer zorgen op Aruba over stijging coronabesmettingen

Het aantal besmettingen met corona op Aruba begint weer zachtjes aan te stijgen. Woensdag waren er voor het eerst sinds 11 november meer dan honderd met corona besmette personen. Het Covid-19 Crisisteam van de overheid heeft de bevolking woensdagavond op het hart gedrukt zich aan de regels te houden.

Woensdag werden 27 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het aantal actieve besmettingen kwam daarmee op 101. Op het eiland zijn sinds maart 45 coronaslachtoffers overleden. Momenteel liggen zeven coronapatiƫnten in het ziekenhuis, van wie twee op de intensive care.

In september had Aruba een grote piek qua besmettingen met meer dan 1600 actieve besmettingen. Dat is in november flink gedaald. Nu er voor het eerst sinds enige tijd weer meer dan honderd besmettingen zijn geregistreerd, waarschuwt de overheid: “We zijn er nog niet. Houd je aan de regels.”

De meeste besmettingen op het eiland vinden plaats na familiebezoeken of sociale activiteiten, zo blijkt uit onderzoek. Juist deze week maakte Aruba bekend de regels rond familie- en restaurantbezoeken te versoepelen. De overheid drukte de 100.000 bewoners van het eiland wel op het hart dat ondanks de versoepeling het houden van afstand en het veelvuldig wassen van de handen heel belangrijk blijft.