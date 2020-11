‘Zet in op bezoekers die waarde toevoegen aan Amsterdam’

Door onder meer belasting te heffen voor dagbezoek, het verbieden van particuliere vakantieverhuur in de hele stad en het invoeren van een vliegtaks voor zogenoemde ‘pretvluchten’ kan Amsterdam na de coronacrisis een ander soort toeristen trekken dan voor de pandemie het geval was. Dat staat in een advies van amsterdam&partners, dat zich bezighoudt met de reputatie van de hoofdstad.

“Het is noodzakelijk om nu met elkaar in actie te komen”, zegt Geerte Udo, directeur van amsterdam&partners. “We willen niet terug naar de situatie voor de coronacrisis maar zo snel mogelijk een duurzame bezoekerseconomie die de stad en haar inwoners verrijkt.”

Het advies is in opdracht van de gemeente gemaakt samen met ruim honderd betrokkenen, onder wie experts, bewonersorganisaties en ondernemers uit de hele stad. Naast het aantrekken van een ander soort bezoeker, pleiten de opstellers ook voor een betere verdeling van het toerisme in de hele stad zodat alle buurten ervan kunnen profiteren. Verder zou het nachtleven in betere banen geleid moeten worden, onder meer om wangedrag tegen te gaan.

Amsterdam wil af van bezoekers die overlast veroorzaken. Woensdag maakte de gemeente al bekend dat er geld vrij komt voor een imagocampagne om een ander soort toerisme op gang te brengen. Zo wil de stad meer zakelijke reizigers en congresgangers trekken en daarnaast ‘op kwaliteit gerichte’ toeristen, die liever komen voor de musea dan om te feesten.