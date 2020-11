Basisscholen: sluiting is allerlaatste redmiddel

Het verlengen van de kerstvakantie is “een allerlaatste redmiddel”, vindt de koepel van basisscholen, de PO-Raad. Die is geen voorstander van het plan en hoopt dat het niet nodig is, maar zal zich wel aan een eventueel besluit van het kabinet houden.

Volgens de PO-Raad heeft een sluiting van scholen “veel impact op leerlingen, leraren, schoolleiders en ouders”. Sommige leerlingen kunnen achterstanden oplopen. Rinda den Besten, voorzitter van de koepel, voegt daaraan toe: “Leraren moeten onder de kerstboom het afstandsonderwijs weer in de steigers zetten en schoolleiders hebben ook enorm veel te regelen, waaronder devices, thuiswerk en noodopvang voor leerlingen met ouders in vitale beroepen en leerlingen met een kwetsbare thuissituatie.”

Het kabinet overweegt om basisscholen en middelbare scholen begin januari een week langer dicht te houden. Dit moet het aantal coronabesmettingen terugdringen. Onder tieners neemt het aantal gevallen nog altijd toe, terwijl het onder volwassenen daalt.