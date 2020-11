Boeren protesteren in Winterswijk tegen stikstofregels

In het Gelderse Winterswijk aan de grens met Duitsland heeft donderdag een boerenprotest plaatsgevonden. De demonstranten, onder hen ook mensen uit de bouw, kwamen bijeen op de Markt in het centrum van het dorp, waar vanaf een aanhanger de menigte werd toegesproken. De boeren demonstreerden tegen het stikstofbeleid.

De wijkagent van Winterswijk meldde dat vanwege de acties er in en rond het dorp verkeersstremming ontstonden. “Dit is van tijdelijke aard. De doorgang voor hulpdiensten blijft gegarandeerd.” Volgens Omroep Gelderland waren ongeveer tweehonderd voertuigen op het protest afgekomen.

Tegelijkertijd met de betoging was de gemeenteraad aan het vergaderen. Die behandelde een motie waarin het college wordt opgeroepen in gesprek te gaan met landbouwminister Carola Schouten over de nieuwe stikstofregels. Winterswijk zou namelijk “onevenredig” geraakt worden, omdat het niet alleen aan de grens ligt, maar ook aan vier Natura 2000-gebieden, waar de stikstofdepositie omlaag moet.

Nog voordat de motie in de loop van de avond werd aangenomen, waren de meeste betogers alweer vertrokken. Dat gebeurde volgens lokale media in overleg met de autoriteiten. De wijkagent meldde nog wel dat iemand is aangehouden tijdens het boerenprotest vanwege het afsteken van illegaal vuurwerk, maar de dader had niets met de boerenactie te maken.