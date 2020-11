Burgemeester Helmond: uw kind riskeert hoge boete

Burgemeester Elly Blanksma – van den Heuvel van Helmond heeft de ouders van een groep jongeren die vuurwerkoverlast heeft veroorzaakt in de stad een brief gestuurd. Ze laat weten dat hun zoon of dochter een officiële waarschuwing krijgt. Als de kinderen opnieuw in de fout gaan, wacht hen een boete van maximaal 4350 euro. Ze wijst de ouders er ook op dat het Openbaar Ministerie een boete of een taakstraf kan opleggen of een zaak zelfs, afhankelijk van de feiten en omstandigheden, voor de rechter kan brengen.

Blanksma-van den Heuvel liet eerder op de vrijdag al weten dat de politie en gemeente ruim zestig andere jongeren in het vizier hebben, die voor de problemen zorgen. “Ik roep u op om samen verantwoordelijkheid te nemen. Het gesprek aan te gaan met uw zoon/dochter en de consequenties van zijn of haar handelen te bespreken”, aldus de burgemeester.

Ze richtte zich eerder al tot de jongeren. “Ik roep nadrukkelijk op om geen overlast te veroorzaken. Hou je aan alle regels! Ik vind het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om een duidelijke lijn te trekken. Vuurwerk is verboden. Carbid gaan we ook verbieden. De overlast die we in onze stad ervaren is onacceptabel”, aldus Blanksma-Van den Heuvel.

Donderdagavond zijn twee minderjarige jongens uit Helmond aangehouden vanwege vuurwerkoverlast.