Europarlementariërs steunen voorstel bestuur FVD

De drie Europarlementariërs van Forum voor Democratie steunen het voorstel dat het partijbestuur donderdag heeft voorgelegd om uit de impasse te komen. Ze laten dat weten in een verklaring, die ook is ondertekend door Jan Cees Vogelaar, die op de kandidatenlijst van FVD staat voor de Tweede Kamer.

De Brusselse fractie van Derk Jan Eppink, Rob Roos en Rob Rooken hadden eerder deze week al verklaard dat zij achter het partijbestuur staan in het conflict met oprichter Thierry Baudet. Zij vonden zijn handelwijze niet professioneel, integer en betrouwbaar, doelend op de lijsttrekkersverkiezing die Baudet op eigen initiatief had aangekondigd.

De Europarlementariërs veroordelen vrijdag ook “de vergaande antisemitische en racistische uitingen” die Thierry Baudet en Freek Jansen hebben gedaan tijdens een partijbijeenkomst vorig week vrijdag. Ze nemen hier “expliciet afstand” van.

Het voorstel van het bestuur houdt in dat de leden van de partij kunnen stemmen over het al dan niet intrekken van het partijlidmaatschap van Baudet en de benoeming van een nieuw partijbestuur. Daaraan heeft het bestuur enkele voorwaarden gesteld. Zo mocht Baudet zich niet meer via de media uitspreken en moest hij zich per donderdag terugtrekken uit het partijbestuur van de vereniging.

Ook zou het bestuur zo snel mogelijk een algemene ledenvergadering organiseren om een nieuw bestuur te kiezen. De huidige bestuursleden doen daar niet meer aan mee. Een nieuw bestuur kan zich daarna voorbereiden op de verkiezingen.

Door het vertrek van bestuurslid en secretaris Astrid de Groot donderdagavond, bestaat het partijbestuur nog maar uit vier leden. De Groot was een tegenstander van Baudet, waardoor de tegenstanders een meerderheid van drie tegen twee hadden.