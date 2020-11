Marcouch sluit woning in Geitenkamp om vuurwerk

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft een woning in de wijk Geitenkamp vrijdag gesloten omdat de 31-jarige bewoner is betrapt op de handel in zwaar illegaal vuurwerk. De man heeft volgens Marcouch zijn buurtbewoners in groot gevaar gebracht. “De gevolgen zijn niet te overzien als dergelijk opgeslagen vuurwerk in een woning per ongeluk ontploft”, aldus de Arnhemse burgemeester. “Het kan, dus het moet. De woning afsluiten is hard voor de daders en zacht voor hun buren, de bewoners die met hun gezinnen naast de opslag wonen van drugs, wapens, mortieren, shells en ander illegaal en gevaarlijk vuurwerk.”

In de wijk Geitenkamp is het al ruim een week onrustig door vuurwerkoverlast. Er zijn al meer dan twintig mensen opgepakt. Marcouch kondigde donderdagmorgen vroeg aan dat hij mensen uit hun huis zou zetten als ze zouden worden betrapt op het bezitten van of handelen in zware knallers als Italiaanse bommen, nitraten en mortierbommen.

De Arnhemmer is woensdag door de politie gearresteerd. Hij had toen zes kilo zwaar vuurwerk bij zich. In zijn rijtjeshuis vond de politie nog eens zeven kilo zware knallers. “Dit vuurwerk heeft meer weg van oorlogsmaterieel”, zegt Marcouch. “Het is onacceptabel dat een hele wijk de dupe wordt van een kleine groep raddraaiers.”

De laatste dagen is het rustiger geweest in de wijk Geitenkamp. De politie is steeds opvallend en onopvallend aanwezig in de wijk.