Minister: miljarden nodig om Nederland bereikbaar te houden

De komende kabinetten moeten miljarden extra vrijmaken voor infrastructuur om Nederland bereikbaar te houden. “Zonder extra geld zijn we straks alleen nog maar bezig met beheer en onderhoud. Dat kan wat mij betreft echt niet”, zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een interview met De Telegraaf.

Dit jaar blijft er al minder geld over voor nieuwe asfaltprojecten door fikse financiĆ«le tegenvallers. Een groot deel van het geld dat de minister ieder najaar uit het Infrastructuurfonds kan uitgeven aan vaarwegen en asfaltprojecten, gaat op aan tekorten bij de aanpak van de A2 Deil-Vught, die 400 miljoen euro duurder is dan gedacht. Verder is voor de aanpassing van bruggen op het traject Papendrecht-Gorinchem (A15) 375 miljoen euro extra nodig. Van Nieuwenhuizen had dit geld liever besteed aan een nieuw project, “maar we vinden het ook belangrijk dat deze fileknelpunten snel worden opgelost”.

Ondertussen zijn nu of in de komende periode tal van bruggen, sluizen en tunnels toe aan renovatie of vernieuwing. Het tekort op beheer en onderhoud zit rond de 1,5 miljard, aldus de minister. Dat bedrag moet er per jaar bij. “Dat lijkt me een minimumscenario om echt goed door te kunnen gaan. Alleen dan houden we de normale budgetten voor nieuwe aanleg.”

Extra geld dat er deze kabinetsperiode bij is gekomen, zou niet genoeg zijn. Van Nieuwenhuizen wil daar opnieuw over onderhandelen. Ze ziet ook kansen in nieuwe miljardenfondsen. “Het hangt natuurlijk nog een beetje af hoeveel van het Nationaal Groeifonds bij infrastructuur terechtkomt. Daar zitten we natuurlijk als een bok op de haverkist om te zorgen dat een groot deel bij ons komt. Daarnaast kijken we naar het Europees coronaherstelfonds.”