Nieuwe opzet: The Passion trekt 40 dagen door Nederland

The Passion, het religieuze paasspektakel op televisie, krijgt een nieuwe opzet. De processie met het iconische lichtgevende kruis trekt komend jaar niet alleen op Witte Donderdag (1 april) door gaststad Roermond, maar gedurende de veertig dagen die eraan voorafgaan door heel Nederland. Dat heeft KRO-NCRV vrijdag bekendgemaakt.

Thema is deze editie #Ikbenervoorjou. “Tweeduizend jaar geleden was het Jezus die deze oproep deed: om er te zijn voor elkaar. Een belofte die nog altijd van grote betekenis is voor ons allemaal”, zegt directievoorzitter Peter Kuipers van KRO-NCRV. Juist in het afgelopen coronajaar vol onzekerheid hebben deze vijf woorden verder aan kracht gewonnen, stelt hij. “Want in deze coronacrisis laten we echt zien wat we voor elkaar kunnen betekenen. Hoe we naar elkaar omkijken en wat we als mens kunnen doen om voor elkaar het verschil te maken.”

Presentatrice Anita Witzier doet op donderdag 1 april live verslag van de processie.

In voorgaande jaren was The Passion te zien in onder andere Rotterdam, Leeuwarden, Enschede en Amersfoort. In april van dit jaar werd de paasvertelling vanwege de coronamaatregelen uitgezonden vanuit het Mediapark in Hilversum met Johnny de Mol als verteller en trok het liveprogramma op NPO 1 bijna 3 miljoen kijkers.