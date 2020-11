Wat gaat de huizenmarkt in 2021 doen?

Dat de huizenmarkt vooralsnog geen last heeft van de coronacrisis, blijkt uit de prijzen die onverminderd blijven stijgen. Groningen maakte het afgelopen jaar de grootste prijsontwikkeling door. Huizensite Funda ziet dat steeds meer mensen op zoek zijn naar een koophuis, maar dat tegelijkertijd het aantal mensen dat een huis te koop zet, afneemt.

Huizenmarktindex

Dat blijkt uit de huizenmarktindex die Funda onlangs voor het eerst heeft uitgebracht. Ze wil elke maand laten zien hoe het gedrag van potentiële huizenkopers verandert. De index toont verschuivingen in het vertrouwen, de actuele koop- en verkoopintentie én het gedrag van consumenten. Het brengt daarnaast de invloed van maatschappelijk, politiek en economisch sentiment en persoonsgebonden situaties in kaart, aldus Funda.

Meer geld lenen in 2021 mogelijk

Of de prijzen eindelijk gaan dalen, is nog maar de vraag. De verwachting is dat de huizenmarkt voorlopig krap blijft. Dan is het onwaarschijnlijk dat de prijzen onder druk komen te staan. Daar komt nog bij dat meer geld lenen bij hypotheekverstrekkers voor iedereen die in 2021 een huis gaat kopen, mogelijk is. Dit komt omdat het tweede inkomen voortaan mee telt voor 90 procent in plaats van 80 procent en de studieschuld weegt minder zwaar. Dat is dus goed nieuws voor wie (samen) een huis wil kopen, maar het zal de huizenprijzen ook verder laten doen stijgen. Ben je van plan om een huis te kopen? Dan is het goed om te weten dat je tot maximaal 100 procent van de marktwaarde kunt lenen en dat overige kosten of een eventuele nieuwe keuken niet kan worden meegenomen in de hypotheek. Geld lenen voor een dergelijke aanschaf is dan een optie.

Prijsstijgingen

De huizenmarkt blijft dus voorlopig nog krap, wat betekent dat huizen snel verkocht worden. Overbieden lijkt tegenwoordig de norm te zijn. Het is opvallend dat de prijsstijgingen voornamelijk in Groningen, Flevoland, Overijssel en Drenthe aan de orde zijn en minder in de Randstad. Het kan zijn dat dit door corona komt, waardoor mensen behoefte hebben aan extra ruimte binnen en buiten. De kans is dus aanwezig dat de prijzen het komende jaar niet zullen dalen, maar redelijk gelijk blijven.

Nederlandse hypotheekschulden hoog

Niet iedereen is even blij met de verruiming van de leennormen voor tweeverdieners in 2021. DNB en AMF bekritiseren deze jaarlijkse verruiming, waarbij beide toezichthouders erop wijzen dat de Nederlandse hypotheekschulden in vergelijking met andere landen nog steeds erg hoog zijn. Met name voor starters, waar de woningnood groot is, bieden de ruimere hypotheeknormen geen oplossing. Elke vergroting van de leencapaciteit vertaalt zich vrijwel direct naar hogere huizenprijzen, zo laat de geschiedenis zien.

Het Nibud verwacht voor volgend jaar een gemiddelde loonstijging van 1,4 procent, maar houdt vanwege de coronacrisis wel een grotere slag om de arm dan gebruikelijk. Als de verwachte loonstijging er daadwerkelijk komt, zullen vrijwel alle huishoudens hun maximale hypotheek omhoog zien gaan. Voor huishoudens zonder inkomensstijging kan de leenruimte juist licht dalen.