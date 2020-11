Aanhoudingen in Roosendaal tijdens preventieve fouilleeracties

De politie heeft vrijdagavond in Roosendaal meerdere mensen aangehouden tijdens preventieve fouilleeracties in de wijken Kalsdonk en Langdonk. In de Brabantse plaats is het al enkele dagen onrustig. Er is zwaar vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Dinsdag en woensdagochtend werden al vijf mensen aangehouden. Sinds dinsdag geldt voor heel Roosendaal een samenscholingsverbod.

Tijdens de controles werden rond 20.00 uur op de Lindenburg in de wijk Langdonk twee mensen gearresteerd. Een van hen, een jongen van 18 jaar uit Roosendaal, moest mee naar het politiebureau omdat hij geen identiteitsbewijs kon laten zien en voor een overtreding van de noodverordening. De andere is een 17-jarige jongen uit Roosendaal, hij is ook opgepakt voor overtreding van de noodverordening. De twee hebben een gebiedsverbod opgelegd gekregen. Andere verdachten die afgelopen dagen werden aangehouden, kregen dat ook. Daarmee moet worden voorkomen dat zij weer de openbare orde kunnen verstoren. Zij mogen 14 dagen niet in het gebied komen.

Verderop werd rond de zelfde tijd, aan de Lodewijkdonk, een man aangehouden voor witwassen. Het gaat om een Fransman (30). Hij zit nog vast. In deze zaak werden twee busjes in beslag genomen.