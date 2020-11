‘Meer klachten over racistisch optreden agenten’

Het aantal klachten dat wordt ingediend over discriminatie door de politie is dit jaar sterk toegenomen. Dat meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn 168 klachten binnengekomen, tegen 135 over heel 2019. Dat is een stijging van bijna 25 procent.

RTL Nieuws vroeg cijfers op bij de Nationale Politie en concludeert dat de politie de meeste klachten afwijst. Zo werden van de zeventig discriminatiezaken die van 2016 tot en met 2019 zijn behandeld door een klachtencommissie er slechts twee gegrond verklaard. De afgelopen jaren zijn er behalve klachten ook 54 aangiftes ingediend tegen agenten wegens discriminatie. Geen enkele agent is ervoor vervolgd, meldt RTL Nieuws: alle zaken zijn door het Openbaar Ministerie geseponeerd.

Een woordvoerder van de Nationale Politie stelt in een reactie de klachtenprocedure ‘deugdelijk’ te vinden.