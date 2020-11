Weer onrustig op Urk, jongeren gooien met zwaar vuurwerk

Het is weer onrustig op Urk, meldt de politie zaterdagavond. Jongeren lopen op straat en gooien met zwaar vuurwerk. De politie is massaal op de been en grijpt in.

Het is onbekend of er aanhoudingen zijn verricht.

Het is al een tijdje onrustig op Urk. Een week geleden werd zwaar vuurwerk gegooid naar hulpverleners en werden er brandjes gesticht op straat. Er waren veel mensen op straat die toekeken.

Vrijdag nam de gemeente Urk maatregelen tegen de onrust. Een deel van Urk geldt tot maandagochtend 08.00 uur als veiligheidsrisicogebied, waardoor onder meer preventief fouilleren mogelijk is. “Urk wil nu een rustig weekend”, had burgemeester Cees van den Bos daarover gezegd.

Volgens hem verziekte een klein groepje relschoppers het voor iedereen.