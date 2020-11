Burgemeester Roosendaal: broze sociale structuur in gemeenten

Na een week van rellen en vuurwerkoverlast door jongeren in verschillende plaatsen zoals Urk, Arnhem en Roosendaal, doet de burgemeester van de laatste stad een oproep aan politiek Den Haag: heb oog voor de broze sociale structuur in verschillende middelgrote gemeenten in het land.

Burgemeester Han van Midden van Roosendaal zei dat zondagavond in het tv-programma Nieuwsuur.

“Er is coronamoeheid onder jongeren, de jeugd mist een uitlaatklep. Maar dat is niet het enige, er is ook een onderliggende reden. Die ligt veel dieper. In de wijken waar dit speelt ervaar ik een sociale structuur die heel broos is, waar een bepaalde mate van straatcultuur de overhand heeft. Dat kunnen we niet toelaten.”

Van Midden wijst erop veel gemeenten krap bij kas zitten en niet kunnen investeren in preventiemaatregelen. “Ik maak me echt zorgen om die gemeenten. Ik doe een oproep aan Den Haag om daar oog voor te hebben want dit probleem sluimert overal.”

In Roosendaal geldt in vijf wijken een noodverordening. “Ik ben maandag zelf gaan kijken en heb met eigen ogen gezien hoe erg de situatie is. Het is absurd. Vuurwerk van alle proporties en brandbommen zorgen voor hele angstige bewoners.”