De gemeente Amsterdam roept mensen op niet meer naar het winkelgebied in de binnenstad te komen met het oog op het coronavirus. “Het is daar te druk”, aldus de gemeente zondag op Twitter.

In de Kalverstraat is eenrichtingsverkeer ingesteld. De richting loopt vanaf de Dam naar het Spui.

Op zaterdag meldde Amsterdam ook al dat het in de binnenstad te druk was met winkelend publiek.

Ook in andere steden is het zondag druk. In de gemeente Maastricht werd code rood afgekondigd.