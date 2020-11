Peter R. de Vries: mooi dat docu over Verstappen mag doorgaan

Peter R. de Vries is blij dat de documentaire over de zaak van Nicky Verstappen zondag en maandag gewoon te zien is op RTL 4. Jos B., de man die veroordeeld is voor het misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky in 1998, probeerde via een kort geding uitzending te voorkomen. De rechter wees zondagmiddag zijn verzoek af.

De Vries, vertrouwenspersoon van de familie Verstappen, noemt het een “mooi” besluit. “En terecht ook.”

De misdaadverslaggever liet eerder al weten vertrouwen in de zaak te hebben. Hij zei zaterdag in RTL Boulevard dat hij niet verwachtte dat de rechter tot een verbod zou overgaan.

Ook maker Ewout Genemans maakte zich geen zorgen. “Ik heb er een goed gevoel over dat we het gewoon gaan uitzenden”, zei hij zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune.

De tweedelige documentaire met de titel ‘De zaak Nicky Verstappen: Achter de schermen bij het politieonderzoek’ is zondag- en maandagavond te zien op RTL4.