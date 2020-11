Ruim 1,5 miljoen kijkers voor Even tot hier

Het satirische programma Even tot hier heeft zaterdagavond ruim 1,5 miljoen kijkers getrokken, meldt de Stichting KijkOnderzoek. Het NPO 1-programma met cabaretiers Jeroen Woe en Niels van der Laan was de op een na best bekeken uitzending van de dag.

Bovenaan de lijst staat het NOS Journaal van 20 uur, daar keken iets meer dan 2 miljoen mensen naar. Oh, wat een jaar! wist gemiddeld 1,4 miljoen kijkers aan zich te binden. Aansluitend trok Geubels en de Hollanders nog 905.000 kijkers naar RTL 4.

Overdag was er op tv ook aandacht voor sport. Naar de registratie van het NK Sprint op NPO 1 keken 763.000 mensen. Op Ziggo Sport zagen 581.000 mensen hoe Max Verstappen in de kwalificatie van de Grote Prijs van Bahrein zijn Red Bull naar de derde tijd reed.