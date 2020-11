Vier XR-actievoerders aangehouden in filiaal H&M Amsterdam

In een filiaal van kledingketen H&M op het Rokin in Amsterdam heeft de politie vier actievoerders van Extinction Rebellion (XR) aangehouden. Drie van hen hadden zich vrijwel naakt, maar beschilderd en voorzien van leuzen als ‘mijn broek zakt af van H&M’s leugens’ in de winkel vastgelijmd aan de etalageruiten. De vierde stond erbij maar wilde ook niet weggaan. De activisten zijn opgepakt voor lokaalvredebreuk, aldus een woordvoerster van de politie.

Ook buiten werd actiegevoerd. Daar werden de ruiten beklad met felgroene verf en stonden borden met teksten tegen ‘greenwashing’. Dat wil zeggen dat een bedrijf zich groener voordoet dan het werkelijk is.

Volgens de politiewoordvoerster was de actie van XR kort na 13.00 uur voorbij en zijn de actievoerders bezig zelf de besmeurde winkelruiten schoon te maken.