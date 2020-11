Burgemeester Penn van Maastricht tegen sluiten Belgische grens

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht noemt het sluiten van de grens met België onacceptabel. Dat zei ze maandagochtend op de Belgische omroep VRT Radio 1. Sluiten van de grens zou een manier zijn om de grote toestroom van Belgen naar Maastricht en andere steden te stoppen. Volgens haar woordvoerder heeft Penn eerder ook stevig gelobbyd om de Belgische grenzen weer open te krijgen bij de eerste lockdown, toen België de grens had gesloten. Penn ziet niets in zo’n sluiting.

Eerder dit jaar heeft Penn ook opgeroepen voor meer en beter overleg tussen Den Haag, Brussel en Berlijn. Volgens de burgemeester zijn extra maatregelen komend weekend mogelijk niet meer nodig omdat de winkels dinsdag in België – met beperkingen – weer open mogen.

Afgelopen weekend was het erg druk in Maastricht, met name door de toestroom van Belgen die de grens overstaken omdat in eigen land veel winkels als gevolg van coronamaatregelen dicht zijn. De Belgen kwamen daarom in Maastricht hun kerstinkopen doen. Dat leidde ertoe dat de burgemeester zondag dreigde de winkels te sluiten. Zover kwam het niet, na oproepen om niet meer naar de binnenstad te komen.

Penn maakte zondag een opmerking over bezoekers uit het buitenland. “Heel teleurstellend om te zien dat met name (buitenlandse) toeristen zich niet aan de maatregelen en adviezen houden!”, schreef ze op Facebook.