Burgemeesters: drukte in winkels is erg wisselend

De drukte in de winkels verschilde in het afgelopen weekeinde erg per gemeente. In steden als Rotterdam, Maastricht, Eindhoven en Apeldoorn was het duidelijk te druk, maar in andere populaire winkelsteden zoals Arnhem ging het goed. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio en die samen met Veiligheidsberaad vormen, gaan daarom maandagavond met elkaar bespreken of het nodig is om landelijke maatregelen tegen de winkeldrukte te nemen. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven heeft daarom gevraagd.

Maatregelen zouden kunnen zijn het aanpassen van de openingstijden van winkels. “Maar dan maak je de tijd dat mensen inkopen kunnen doen nog korter en wordt het misschien nog drukker”, aldus de woordvoerster van het Veiligheidsberaad. Datzelfde geldt voor afschaffen van koopzondagen, waar beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, nog niet veel voor voelt.

Bruls waarschuwt ook dat strenge maatregelen in de ene stad tot gevolg kunnen hebben dat het in een andere stad juist drukker wordt. Hij vond de drukte in het land “over het algemeen beheersbaar.” Bruls vindt wel dat Nederland en BelgiĆ« afspraken moeten maken over de ongewenste toestroom van Belgische kooplustigen, nu in dat land de niet-essentiĆ«le winkels zijn gesloten.

“De burgemeesters zagen de drukte vanaf Black Friday tot aan de kerstdagen begin november al aankomen. Daarom is toen al samen met het kabinet besloten om winkeliers op te roepen om niet te gaan stunten met koopjes. Ook heeft voorzitter Bruls veelvuldig benadrukt dat mensen niet gezellig moeten gaan funshoppen. Er is toen niet concreet om een verbod op Black Friday gevraagd”, aldus de woordvoerster van het Veiligheidsberaad. Mogelijk worden de oproepen tegen groepsvorming in winkelcentra en funshoppen na maandagavond “minder vrijblijvend.”