De invloed van de tweede lockdown op ons alcoholgebruik

Feestjes afgelast, horeca dicht en geen verkoop meer van alcohol na 8 uur ’s avonds: je zou denken dat deze coronamaatregelen het alcoholmisbruik in ons land snel doen laten dalen. Niets is echter minder waar. Uit eerdere pandemieën blijkt al dat alcohol- en drugsmisbruik rond deze periodes sterk toeneemt. Sommige mensen met een alcoholverslaving duiken hier nog dieper in, anderen ontwikkelen er juist één of beslissen om plotseling het roer om te gooien en juist gezonder te gaan leven. Dit heeft verschillende oorzaken, waar we later in dit artikel nog dieper op in zullen gaan.

Een van de nieuwste coronawetten is de zogenaamde alcoholklok. Hiermee wordt bedoeld dat men geen alcohol meer mag kopen na 8 uur ’s avonds. Zowel online als in de fysieke winkels. Daar komt ook nog eens bij dat mensen beboet kunnen worden als ze in openbare ruimtes na deze tijd met alcohol worden gezien. Hieruit blijkt dat de overheid aanspoort op minder alcoholgebruik. Juist in deze coronatijd.

De invloed van alcohol op corona

Vanwaar deze omslag bij het kabinet? Wat draagt een alcoholklok bij aan de bestrijding van het virus? Allereerst hoopt men hiermee te voorkomen dat mensen buitensporig veel gaan drinken en daardoor de grenzen van de regels op gaan zoeken. Bovendien wordt het geven van illegale feestjes ook een stuk saaier wanneer er geen alcohol meer verkocht mag worden. Natuurlijk zal een alcoholklok niet direct te zien zijn in het dalen van het aantal besmettingen, maar volgens het kabinet kan het wel degelijk een indirect effect hebben.

Daarnaast is al langer duidelijk dat alcoholmisbruik enorme gevolgen heeft voor de gezondheid. Zowel op de lange als de korte termijn. De lever heeft het zwaar te verduren bij overmatig alcoholgebruik. Dit heeft grote gevolgen voor de weerstand. Mensen die al jaren kampen met een alcoholverslaving zijn dan ook vaak langdurig ziek, chronisch verkouden of gewoon altijd grieperig. En laat een lage weerstand nou net hetgeen zijn wat in de coronatijd voorkomen moet worden. Overmatig alcoholgebruik heeft dan ook indirect gevolgen voor het oplopen van het coronavirus. Met een lage weerstand loop je het virus niet alleen sneller op, maar is de kans ook nog eens veel groter dat men hier echt goed ziek van wordt.

Verschillende reacties op de tweede lockdown

De tweede lockdown heeft (helaas) niet direct voor een enorme golf van patiënten in verslavingsinstellingen gezorgd. In tegendeel zelfs, het is daar over het algemeen rustiger dan normaal. Het lijkt erop alsof mensen die al kampten met een verslaving nu nog sneller wegzakken. Zeker wanneer ze nog niet over de juiste copingmechanismen beschikken. Degenen die wel al een aantal technieken onder de knie hebben, zijn er juist op uit om gezonder te leven en meer te bewegen. Dan is er ook nog altijd een verborgen groep van verslaafden die nooit eerder hulp hebben gezocht en nu door het missen van de nodige sociale controle heel diep in hun verslaving zakken.

Ken jij of ben jij iemand die kampt met een alcoholverslaving? Eentje die wellicht is ontstaan door de coronacrisis of hierdoor juist erger is geworden? Dan is het belangrijk om te weten dat hulp bij alcoholisme nog steeds mogelijk is. Ook in deze tijd staan verslavingsartsen klaar. Juist in deze tijd. Door tijdig hulp te zoeken kunnen ergere gevolgen voor de toekomst mogelijk voorkomen worden.