Maarten van der Weijden gaat triatlon thuis doen

Maarten van der Weijden gaat op 9 januari in eigen huis een triatlon doen. Dat verklaarde de olympisch kampioen openwater van Peking 2008 maandag bij Ziggo Sport. Van der Weijden wil met zijn actie geld inzamelen om kanker te bestrijden.

Van der Weijden, die vorig jaar voor het goede doel de Elfstedentocht zwemmend aflegde, heeft naast zijn huis een zogenoemd ‘stromingsbad’ staan. Vervolgens gaat hij op een hometrainer fietsen en doet hij het afsluitende onderdeel op de loopband.

Al met al gaat Van der Weijden 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 22 km hardlopen.

“In deze tijden van corona zijn de zwembaden dicht, daarom moest ik mijn energie op andere manieren kwijt”, zei Van der Weijden. “Zodoende ben ik gaan lopen en fietsen en zo is ook dit idee ontstaan. Het liefst houd ik een evenement waar veel mensen bij kunnen zijn, maar dat gaat nu helaas niet. Daarom heb ik dit bedacht.”

“Het is nog steeds nodig”, zei Van der Weijden over het doel van zijn actie. “In Nederland krijgen 100.000 mensen per jaar kanker en sterven er 40.000 mensen aan deze ziekte.”