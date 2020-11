Milieudefensie sleept Shell voor de rechter

Milieudefensie staat vanaf dinsdag met zes andere organisaties tegenover Shell in de rechtbank in Den Haag. De eisers willen dat Shell over tien jaar 45 procent minder CO2 uitstoot dan in 2019. De zaak kan volgens de eisers grote gevolgen hebben voor fossiele bedrijven over de hele wereld. De zittingsdagen zijn op 1, 3, 15 en 17 december.

Het is volgens Milieudefensie voor het eerst dat een olie- en gasbedrijf via de rechter gevraagd wordt om een duurzamere koers te varen.

“Shell weigert te stoppen met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering. Daarom vragen we de rechter daar een einde aan te maken”, zegt directeur Donald Pols van Milieudefensie. “Het is geweldig dat veel Nederlanders dat ondersteunen, de volledige juridische kosten van 500.000 euro wordt door donaties gedekt. Dat Shell – net als iedereen – mee moet doen om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen, leeft onder veel Nederlanders.”

Volgens Milieudefensie steekt Shell jaarlijks tientallen miljarden, zo’n 95 procent van al zijn uitgaven, in het oppompen van olie en gas. “Dan ‘omarm’ je het Klimaatakkoord van Parijs niet zoals Shell zegt, dan wurg je het”, aldus Pols.

Alleen als grote vervuilende bedrijven zoals Shell ook gaan meedoen en hun CO2-uitstoot verminderen kan de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden blijven, meent Milieudefensie.