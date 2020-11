Top 2000 begint acht uur eerder dan normaal

De Top 2000 op NPO Radio 2 begint dit jaar op eerste kerstdag om middernacht in plaats van kerstochtend. Dat laat radio-dj Jan-Willem Roodbeen weten in zijn ochtendprogramma. Het besluit om acht uur eerder te beginnen, is genomen om zo meer tijd te bieden aan albumversies van nummers.

“Waarom wachten tot de ochtend?”, aldus zendermanager Peter de Vries. “Middernacht op kerstavond is een heel mooi beginmoment en we hebben zo extra ruimte voor de muziek.”

De Top 2000 eindigt ieder jaar iets voor de jaarwisseling. Vorig jaar stond Bohemian Rhapsody van Queen op nummer 1. Wie dit jaar de lijst aanvoert is nog niet bekend, want luisteraars kunnen vanaf 1 december tot en met 7 december stemmen op hun favoriete nummers.