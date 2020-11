‘Ziekenhuizen doen weinig aangifte van geweld tegen zorgverlener’

Ziekenhuizen doen nauwelijks aangifte van geweld tegen hulpverleners, of ze weten niet of er aangifte is gedaan van geweldsincidenten tegen hun medewerkers. Dat meldt tv-programma De Monitor op basis van een rondgang onder meer dan twintig grote ziekenhuizen.

Al jaren is geweld tegen hulpverleners een probleem en nog steeds krijgen veel zorgverleners in hun werk te maken met agressie, intimidatie en geweld. Zeker nu in tijden van corona niet iedereen zich aan regels wil houden. Een recente enquête van zorgvakbond NU’91 onder 1200 leden toonde aan dat 60 procent van de zorgverleners meer agressie ervaart tijdens de coronacrisis. Een kwart van hen kreeg zelfs te maken met dreigementen en fysiek geweld.

Lichamelijk geweld is terug te zien in de incidenten die ziekenhuizen registreren, maar dat leidt lang niet altijd tot een aangifte. Een ziekenhuis zegt in een jaar 51 fysieke geweldsincidenten te hebben geregistreerd, maar slechts één aangifte te hebben gedaan wegens een bedreiging van een medewerker. Ook zijn er ziekenhuizen die niet weten hoeveel aangiftes er zijn gedaan.

Veel ziekenhuizen laten de keuze om aangifte te doen over aan de individuele medewerkers.

Als reden voor het niet doen van aangifte zeggen ziekenhuizen dat medewerkers het te veel tijd vinden kosten of dat er angst leeft dat hun adresgegevens door aangifte bekend worden bij de dader.

Officier van Justitie Roland Knobbout zegt De Monitor het verbazingwekkend te vinden dat er zo weinig aangifte wordt gedaan. “Wij willen niet dat mensen ermee wegkomen. Als je geweld tegen hulpverleners pleegt of mensen bedreigt met zware mishandeling of de dood dan is het zonder meer strafbaar.” De tv-uitzending over het onderwerp is maandagavond om 22.15 uur op NPO2.