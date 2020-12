Eurovisie Songfestival zoekt mooiste Nederlandse plekjes

Het Eurovisie Songfestival roept Nederland op om de mooiste plekjes van eigen land in te sturen. Met de beste inzendingen worden de korte introductiefilmpjes tussen de liedjes, waarmee de 41 deelnemers worden aangekondigd, in elkaar gezet.

Vorig jaar werden groepen en verenigingen gezocht om een songfestival-artiest te ontvangen. Door de coronamaatregelen kan dat nu waarschijnlijk niet plaatsvinden. Daarom worden de artiesten nu op deze manier aan Nederland voorgesteld.

“De plekken kunnen bekende locaties zijn maar we staan ook zeker open voor de nog onontdekte pareltjes die ons land rijk is”, aldus eindredacteur van het evenement Gerben Bakker. Op de verschillende locaties wordt steeds een tiny house neergezet waarop de beelden worden afgespeeld.

Het insturen van een locatie kan vanaf dinsdag tot en met 31 december, het liefst door een gemeente of regio zelf. Het Eurovisie Songfestival is van 18 mei tot en met zaterdag 22 mei in Rotterdam.