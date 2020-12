Kamer wil meer steun voor bedreigde journalisten

Bedreigde freelancejournalisten moeten op meer steun kunnen rekenen van hun opdrachtgevers. De Tweede Kamer steunt een oproep van de VVD aan het kabinet, om samen met uitgeverijen en nieuwsorganisaties te onderzoeken hoe freelancers kunnen worden ondersteund als zij zich moeten beveiligen.

Bovendien wil de Kamer dat journalisten een aanspreekpunt krijgen dat “gelijkwaardig” is aan het Team Bedreigde Politici, een team van de regionale recherche Den Haag, waar politici melding kunnen doen als ze worden bedreigd. Dat zou er dan zijn voor “de zwaardere categorie bedreigde journalisten”.

De voorstellen kwamen van VVD-kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius, omdat journalisten volgens haar kampen “met serieuze, vrijheidsbeperkende bedreigingen waarmee zij in de uitvoering van hun werk worden beperkt”.

Minister Arie Slob (Media, CU) kondigde deze week al aan te willen kijken naar de positie van bedreigde freelancers. De Tweede Kamer is kritisch, omdat freelancers niet altijd kunnen rekenen op steun van hun opdrachtgever als ze worden bedreigd. De minister zei er toen “nadrukkelijk naar te kijken of we daar nog – indien nodig – aanvullend iets voor moeten doen”.

Ook justitieminister Ferd Grapperhaus zegde onlangs de Kamer toe dat hij meer wilde doen voor bedreigde journalisten. Aanleiding waren berichten dat de politie soms te weinig actie onderneemt na een melding van journalisten over ernstige bedreigingen.