Nieuwe teststraat op Schiphol geopend

Op Schiphol is een nieuwe extra grote testlocatie geopend waar mensen zich kunnen laten testen op het coronavirus. Op een locatie bij P4 Lang Parkeren kunnen mensen terecht voor zowel sneltests als reguliere tests. De capaciteit is nu 2000 personen per dag. Dit aantal kan de komende maanden opgeschroefd worden naar 15.000 tests per dag.

Vorige maand werd bekend dat er rond de twintig zogeheten XL-testlocaties komen, verspreid over het land. De teststraat op Schiphol kwam tot stand door een samenwerking van onder meer GGD Kennemerland, Streeklab Haarlem, Schiphol en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

Om een voortvarende start te maken is deze week personeel van de Koninklijke Landmacht ingezet. Zij houden zich bezig met onder andere de opleiding van personeel en het afnemen van sneltests.