Snelle meest gestreamde artiest van 2020 in Nederland

Snelle mag zichzelf dit jaar de meest gestreamde artiest van Nederland noemen. De zanger liet daarmee Boef, Frenna, Lil’ Kleine en Josylvio achter zich. Spotify maakte de lijstjes van dit jaar dinsdag bekend.

Ook de Nederlandse rapper Kevin staat in de top 10, namelijk op plek 9. Justin Bieber, The Weeknd, Drake en Juice WRLD nemen de andere plekken in de top 10 in.

Het meest beluisterde nummer binnen de landsgrenzen is Blinding Lights van The Weeknd, gevolgd door Imanbek & SAINt JHN met Roses en Smoorverliefd van Snelle.

Ook neemt The Weeknd met zijn album After Hours de koppositie van meest beluisterd album in. Allemaal Een Droom van Boef staat op plek 2 en Jongen van de Straat van Lil’ Kleine op de derde positie.