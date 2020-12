Thuiswerken: wat kost dat?

Uit een ledenenquête van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat werkgevers verwachten dat we ook na de coronacrisis gedeeltelijk thuis blijven werken. Thuiswerken lijkt echt een blijvertje te zijn. Maar dat heeft consequenties voor de portemonnee: werkgevers mogen niet meer onbelast een vaste reiskostenvergoeding betalen, en het Nibud becijferde eerder al dat we in ieder geval mogen rekenen op 2 euro aan thuiswerkkosten per dag. Bovendien hebben we een goede bureaustoel nodig. Hoe zit het precies met de kosten van het thuiswerken?

Minder reiskosten

Uiteraard dalen de reiskosten dankzij het thuiswerken. In de praktijk kan dat helaas ook uitpakken als een kostenstijging voor werknemers. Volgens de ledenenquête van het AWVN ontvangt 46 procent van de thuiswerkers nu nog een reiskostenvergoeding. Maar vanaf 1 januari zal dat voor velen anders zijn. Alleen als je 36 weken of 128 dagen per jaar naar je werk reist, mag je werkgever dan nog onbelast een vaste reiskostenvergoeding betalen, zo maakte staatssecretaris Vrijbrief van Financiën onlangs bekend. Als je dat door al het thuiswerken niet haalt, mag je werkgever vanaf 1 januari dus alleen nog de daadwerkelijke reiskosten onbelast vergoeden.

Thuiswerkkosten: een andere energierekening

Daarnaast heb je natuurlijk hogere kosten thuis, omdat je beter internet nodig hebt, en meer koffie, thee, wc-rollen, en energie. Die twee euro per dag van het Nibud lijkt weinig, maar op jaarbasis kan de rekening dan al gauw 440 euro hoger uitvallen. Vooral de energierekening kan even schrikken zijn. Het goede nieuws: de energieprijzen staan nu historisch laag. Dus als je contractvrij bent, neem dan even de tijd om energie te vergelijken. Als je ergens een goede deal weet te sluiten, scheelt dat alweer een hoop.

Thuiswerkvergoeding

Bovengenoemde thuiswerkkosten kan jij niet aftrekken bij je belastingaangifte, maar werkgevers mogen bepaalde kosten wel onbelast aan je vergoeden via de werkkostenregeling. Hij of zij is daar niet toe verplicht (tenzij de CAO anders bepaalt), maar volgens de cijfers van het AWVN doet één op de vijf dat inmiddels wel. Bovendien overweegt drie op de vier werkgevers – vanwege het wegvallen van de reiskosten – met wat potjes te gaan schuiven. Het is dus zeker de moeite waard om even te informeren wat de mogelijkheden zijn. Veel werkgevers houden daarbij overigens de richtlijn van het Nibud aan: 2 euro per thuiswerkdag.

Van keukenkruk naar bureaustoel

En, ook niet onbelangrijk: het investeren in een gezonde, fijne thuiswerkplek. Onlangs bleek al dat het aantal fysieke klachten door het thuiswerken enorm gestegen is. 41 procent van de thuiswerkers heeft nu meer last van schouders, nek of armen, volgens een enquête van vakbond CNV. Als je thuis blijft werken, is het dus zeker belangrijk om spullen aan te schaffen waardoor je in de juiste houding werkt. Maar in tegenstelling tot de eerdergenoemde thuiswerkkosten, is je baas wel verplicht deze kosten te dekken. Als je structureel thuiswerkt, is je werkgever in principe verantwoordelijk om te zorgen dat je dat niet hoeft te doen op een onmogelijk krukje aan de keukentafel.

Buiten de deur thuiswerken

Heb je thuis stuiterende kinderen, of is je huis om andere redenen compleet ongeschikt om in te werken? Overweeg dan af en toe buiten de deur te werken. Flexwerkplekken kosten al snel een paar tientjes per dagdeel, maar je kan ook naar de plaatselijke bibliotheek. Dat kost vrijwel niets. Overigens draai je dan wel zelf op voor de kosten om rechtop te zitten – de wetgever vindt het niet helemaal fair als je baas ook verantwoordelijk is voor de inrichting van de lokale bieb.