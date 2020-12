Utrecht Centraal krijgt digitaal reuzenscherm

Het station Utrecht Centraal krijgt een digitaal reuzenscherm van 16 bij 2,25 meter met de vertrektijden en reisadviezen. NS en ProRail zijn gestart met de werkzaamheden om het scherm te plaatsen. Naar verwachting gaat het digitale reisinformatiescherm in het begin van het nieuwe jaar in gebruik.

Het bord met 36 vierkante meter reisinformatie komt middenin de stationshal te hangen. Alle vertrekkende treinen van het komende half uur zijn op het scherm te zien. Bij het kiezen van de locatie is volgens NS rekening gehouden met leesbaarheid vanuit alle hoeken en met looproutes van de reizigers. Vanwege oplopende productietijden door corona hangt het scherm later dan gepland. Na station Utrecht Centraal krijgt ook Leiden Centraal een groot reisinformatiescherm in het voorjaar van 2021.